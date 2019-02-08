2019/02/08 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UpkokyK5YU4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القبض على عصابة تقودها امرأة اختلست ٣ مليارات دينار في الكرادة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القبض على عصابة تقودها امرأة اختلست ٣ مليارات دينار في الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).