هيئة الجمارك العامة.. تضبط ثمان سيارات دون الموديل في ام قصر الشمالي

2019/02/08 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك،اليوم الجمعة، عن ضبط ثمان سيارات دون الموديل في ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وقالت الهيئة في بيان تلقت "العهد نيوز" ،

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