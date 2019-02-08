هكذا تحولت رصاصات بن سلمان الى مناشير قطعت خاشقجي

2019/02/08 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعات وتنتهي المهلة التي حددها الكونغرس للرئيس الامريكي دونالد ترامب، لتقديم اجوبة حول اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وما اذا كان ولي العهد السعودي محمد بن

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