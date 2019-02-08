فان مارفيك ووصيف كأس العالم ضمن اهتمامات الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

2019/02/08 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر تداولت تقارير صحفية إماراتية أسم المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، داخل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويبحث مسؤولي الاتحاد الإماراتي لكرة القدم حالياً عن مدير فني خلفاً للمدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني الذي أنتهى عقده بنهاية كأس آسيا 2019.

التقارير أشارت إلى أن المدير الفني الكرواتي زالاتكو داليتش، الذي قاد منتخب بلاده إلى الوصول لنهائي كأس العالم 2018 بروسيا، بعد رحيله عن تدريب العين الإماراتي، قد يكون خياراً إضافياً لمسؤولي الاتحاد الإماراتي.



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ولن تكون الأمور سهلة للاتحاد الإماراتي في التعاقد مع الهولندي فان مارفيك، خاصة في ظل وجود اهتمام من قبل الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الذي يبحث هو الأخر عن مدير فني.

عن فخامة قميص فريق @aikfotboll الجديد! ⚪✨😍(📸: @ProD_Soccer) pic.twitter.com/RZSLGyDuWV— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019يُذكر أن فان مارفيك قد نجح في قيادة المنتخب السعودي، إلى الوصول لكأس العالم بروسيا 2018، منهياً غياب سعودي دام 12 عاماً، عن نهائيات المحفل العالمي، كما قاد المنتخب الأسترالي، في مونديال روسيا، لكنه ودّع البطولة من دور المجموعات.





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