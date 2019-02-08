روسيا تثبت معدل الفائدة مع ارتفاع معدل التضخم

2019/02/08 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قرر البنك المركزي في روسيا الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم في البلاد.





وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك اليوم الجمعة، أنه تم تثبيت معدل الفائدة في روسيا عند مستوى 7.75%.





ويأتي قرار البنك بعد زيادتين غير متوقعين بمعدل الفائدة في نهاية العام الماضي في خطوة تحدث للمرة الأولى منذ عام 2014، حيث كان المركزي الروسي يسير في اتجاه خفض الفائدة خلال العامين الماضيين.





وأوضح صناع السياسة أن البنك سوف يقوم بتحديد ما إذا كانت زيادتي معدل الفائدة في سبتمبر وديسمبر من العام الماضي كافية لعودة معدل التضخم السنوي إلى المستهدف في 2020.





وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في روسيا بنسبة 5% خلال يناير الماضي مقابل زيادة 4.3% في ديسمبر السابق له، وهي الزيادة التي تأتي بدعم النمو المتسارع في أسعار الغذاء خلال الفترة نفسها.





ويتوقع المركزي الروسي أن يرتفع معدل التضخم إلى قمة عند 5.5% في العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 4% في عام 2020.





وبحسب البيان، فإن البنك ذكر أن إشارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة بشأن وقف زيادة معدلات الفائدة قلص من خطر التدفقات الرأسمالية الخارجة من جانب الأسواق المتقدمة.





وبحلول الساعة 11:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.09% لتصعد الورقة الخضراء إلى 66.0102 روبل.





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