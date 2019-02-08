“سكايب” يطلق ميزة طال انتظارها

2019/02/08 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أضاف القائمون على تطبيق سكايب ميزة جديدة على التطبيق انتظرها مستخدموه لسنوات.وتتلخص أهمية ميزة “bokeh” التي أضيفت على التطبيق مؤخرا بتمكين المستخدم من طمس معالم الخلفية في الصورة أثناء مكالمات الفيديو، ليظهر هو فقط، الأمر الذي سيعطيه شعورا بالراحة وعدم الحاجة لاستبدال مكانه في حال كان غير مناسب لإجراء المكالمات الرسمية.وتنضم […]

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