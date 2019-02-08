الدور الأميركي في الأزمة الفنزويلية

2019/02/08 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت حدّة الأزمة السياسية في فنزويلا، مع تمسّك طرفي النزاع على السلطة، الرئيس نيكولاس مادورو، من ناحية، ورئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو،

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