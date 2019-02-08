هل تسقيف أسعار المحروقات بالمغرب يحدّ جشع الموزعين؟

2019/02/08 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان لحسن، بائع الخضر بأحد محلات البيع بالتقسيط بالعاصمة الرباط، يحاول جاهدا أن يبرر لأحد زبائنه أن ارتفاع السعر يعود بالأساس إلى

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