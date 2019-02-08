تدمير عجلة مفخخة بقصف جوي غربي الانبار

2019/02/08 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ،الجمعة، عن تدمير عجلة مفخخة لإرهابي داعش بقصف جوي غربي الانبار .وقال العبيدي في تصريح لوكالة/المعلومة/، ان “طيران الجيش قصف عجلة مفخخة كانت موضوعة في وادي حوران في عمق صحراء الانبار الغربية، لاستخدامها من قبل عناصر داعش في مهاجمة القوات الامنية المتمركزة بالقرب من […]

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