نائب: رؤساء الكتل السياسية يجدون انفسهم اكبر من الحضور الى البرلمان

2019/02/08 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص … بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، ان اصحاب المناصب السابقة ورؤساء الكتل يجدون انفسهم اكبر من الحضور الى جلسات البرلمان، ويتوقعون ان المقعد النيابي غير مناسب لهم بقدر المنصب الذي كانوا يشغلوه في الفترة السابقة.وقال المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الشخصيات البارزة بالعملية السياسية لاترغب بشكل واضح ان […]

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