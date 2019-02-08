بعد طول غياب.. عبدالله العامري يعود الى الأثير.. وهذه المرة عبر

2019/02/08 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن راديو دجلة ومقره مدينة السليمانية، اليوم الجمعة، عن انضمام الاعلامي عبدالله العامري اليه مقدماً للبرامج عبر الاثير الاذاعي.واشتهر العامري بتقديم البرامج الاذاعية لاسيما الرياضية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية، منذ ان دخل المجال الاعلامي قبل عشر سنوات.والعامري شاعر وله قصائد عديدة منشورة على الانترنت، وسبق له العمل مراسلاً تلفزيونياً ومحرراً للاخبار ومخرجاً ومدرباً للمذيعين الجدد.وقال العامري في شريط مصور بثه راديو دجلة على صفحته في فيسبوك إن تجربته الاذاعية التي خاضها في السنوات العشر الماضية قد توقفت لمدة عام.واختفى صوت العامري عن الاذاعة من عام 2018 الى 2019.

وأضاف العامري انه مع بداية هذا العام "اريد أن اعلن لكم مجددا عودتي الى الساحة الاذاعية ولكن هذه المرة عبر بوابة راديو دجلة في السليمانية".



وانضم العامري الى دجلة مقدماً للبرامج.



وقال راديو دجلة على صفحته في فيسبوك "كل التوفيق نتمناه له".



وعمل العامري في اذاعة الرشيد في كركوك، وقبلها في اذاعة نوا، وكذلك راديو لنا، كما عمل في قناة دجلة ومراسل في وكالات اخبارية عديدة.



واشتهر العامري بالتعليق الرياضي ايضا.

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