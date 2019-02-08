واشتهر العامري بتقديم البرامج الاذاعية لاسيما الرياضية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية، منذ ان دخل المجال الاعلامي قبل عشر سنوات.
والعامري شاعر وله قصائد عديدة منشورة على الانترنت، وسبق له العمل مراسلاً تلفزيونياً ومحرراً للاخبار ومخرجاً ومدرباً للمذيعين الجدد.
وقال العامري في شريط مصور بثه راديو دجلة على صفحته في فيسبوك إن تجربته الاذاعية التي خاضها في السنوات العشر الماضية قد توقفت لمدة عام.
واختفى صوت العامري عن الاذاعة من عام 2018 الى 2019.
وانضم العامري الى دجلة مقدماً للبرامج.
وقال راديو دجلة على صفحته في فيسبوك "كل التوفيق نتمناه له".
وعمل العامري في اذاعة الرشيد في كركوك، وقبلها في اذاعة نوا، وكذلك راديو لنا، كما عمل في قناة دجلة ومراسل في وكالات اخبارية عديدة.
واشتهر العامري بالتعليق الرياضي ايضا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد طول غياب.. عبدالله العامري يعود الى الأثير.. وهذه المرة عبر "دجلة") نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد طول غياب.. عبدالله العامري يعود الى الأثير.. وهذه المرة عبر "دجلة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).