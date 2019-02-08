2019/02/08 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z-I0fuj9VoU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج عمل وامل| سائق الستوتة) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج عمل وامل| سائق الستوتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).