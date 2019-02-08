فيديو.. قبيلة خفاجة تمهل الحكومة العراقية 24 ساعة لإطلاق سراح أوس الخفاجي

2019/02/08 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلهدد أحد مشايخ قبيلة خفاجة، في تسجيل فيديو، حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية، بإنطلاق ثورة شعبية في حال عدم إطلاق سراح امر لواء ابو الفضل العباس، أوس الخفاجي، خلال 24 ساعة.وتحدث الشيخ، بحسب الفيديو، من داخل مقر لواء أبو الفضل العباس، محملاً الحكومة مسؤولية إعتقال اوس الخفاجي، مطالباً بإطلاق سراحه خلال 24 ساعة.وكانت عشيرة خفاجة، قد استنكرت اليوم الجمعة، اعتقال قائد لواء أبو الفضل العباس، أوس الخفاجي، فيما طالبت بإطلاق سراحه.وقال أمير قبيلة خفاجة، عامر غني صكبان، في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، "باسمي وباسم قبيلة خفاجة برؤساء عشائرها وافخاذها وابنائها نشجب ونستنكر وندين اعتقال المجاهد الشيخ أوس الخفاجي، قائد لواء أبو الفضل العباس، الذي ضحى وجاهد ضد النظام البائد وواصل جهاده بمواقفه الوطنية وساهم بشكل فعال في المصالحات العشائرية".وأضاف، "لذلك نناشد الضمائر الحية في الحكومة العراقية بأطلاق سراحه".

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