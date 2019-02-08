الجمارك تضبط ثمان سيارات دون الموديل في ام قصر الشمالي

2019/02/08 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، عن ضبط ثمان سيارات دون الموديل في ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وقالت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/، إن “السلطة الجمركية / جمرك ام قصر الشمالي ضبطت، اليوم، بالتعاون مع شعبة استخبارات الميناء حاويتين حجم ٤٠ قدم تحتوي على ثمان سيارات دون الموديل غير المسموح بدخولها إلى العراق”.[…]

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