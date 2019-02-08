تمديد تصدير الكهرباء الايرانية الى العراق عاماً آخر

2019/02/08 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد وزير الطاقة في شؤون الكهرباء همايون حائري، اليوم الجمعة، تمديد اتفاق تصدير الكهرباء الايرانية الى العراق عاماً آخر.وقال حائري في تصريح صحفي، ان "هناك اجتماع وزير الطاقة الايراني ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب اليوم في طهران".

وأضاف، ان "هناك امكانيات كثيرة للتعاون مع العراق في مجال الكهرباء ويمكن لزيارة الوفد العراقي الى إيران ان تكون منعطفاً مهماً في هذا المجال".

ونبه مساعد وزير الطاقة في شؤون الكهرباء، الى "توقيع اتفاقية لبدء هذا التعاون الشامل، قائلا، يمكن لهذه البداية ان تؤدي الى ابرام العديد من الاتفاقيات في هذا المجال".

وأوضح، ان "تمديد اتفاقية تصدير الكهرباء من إيران الى العراق، حيث تم الاتفاق على تصدير الكهرباء الايرانية الى العراق عاماً آخر".

وفي سياق متصل أشار وزير الكهرباء العراقي لؤي خطيب، خلال ابرام الاتفاق الشامل بين إيران والعراق في قطاع الكهرباء الى، انه "تم تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ جميع بنود الاتفاق".

ولفت الى، ان "العراق سيقوم بتوسيع شبكة الكهرباء وتدريب المتخصصين العراقيين مستفيدين من خبرات المتخصصين الإيرانيين".

ونوه، ان "إيران هي البلد الوحيد الذي أعلن استعداده لبيع التكنولوجيا الخاصة الى العراق بينما جميع شركات الدول الاخرى كانت مستعدة لبيع المعدات فقط".



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