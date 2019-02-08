مراسلنا يرصد تظاهرات قلنسوة احتجاجا على قرار الاحتلال بهدم منازل

2019/02/08 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رصد مراسل قناة الغد من قلنسوة، أحمد البديري، التظاهرات التي انطلقت بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وبلدية قلنسوة واللجنة الشعبية في المدينة والحراك الشبابي، الجمعة، احتجاجا على قرار الاحتلال بهدم منازل، حيث يعكف الاحتلال على هدم آلاف المنازل، فضلا عن مصادرة الأراضي.

وتجمع المتظاهرون عند المدخل الرئيسي لمدينة قلنسوة للتضدي لتلك السياسية القميعة التي ينتهجها الاحتلال.

المزيد من التفاصيل مع الإعلامي وائل العنسي، عبر النشرة الإخبارية.

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