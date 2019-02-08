اكتشاف أقدم ورم سرطاني

2019/02/08 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكتشف خبراء متحف التاريخ الطبيعي في برلين أقدم ورم سرطاني في عظم سلحفاة متحجرة، عمرها نحو 240 مليون سنة.ويفيد موقع “EurekAlert” بأن نتائج الدراسة بينت أن أحد أسلاف السلاحف المعاصرة، والذي عاش في العصر الترياسي، كان مصابا بورم سرطاني في عظم الفخذ، يتوافق مع ساركوما العظم التي تصيب البشر حاليا.ويتكون هذا […]

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