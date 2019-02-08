“داعش” يرصد مكافأة لمن يقتل احد قادة التنظيم حاول الانقلاب وقتل البغدادي

2019/02/08 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، أن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، نجا من محاولة انقلاب داخلية خلال الشهر الماضي، على أيدي مقاتلين أجانب، غربي سوريا.وبحسب الصحيفة، فإن مصادر في المخابرات الغربية، ترجح أن تكون محاولة الانقلاب على البغدادي داخل التنظيم قد جرت في العاشر من يناير الماضي، في بلدة على مقربة […]

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