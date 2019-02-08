الفياض حمل رسالة إيرانية إلى السعودية.. هذا مضمونها

2019/02/08 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من محمد المحمودي تشهد العلاقات السعودية الإيرانية حراكاً دؤوباً لإيجاد وسطاء “ثقات” لنقل رسائل الطرفين، بهدف إيجاد تسويات لجملة من الملفات العالقة بينهما.وفيما تبحث إيران عن منافذ لتخفيف الأزمة التي تعانيها بعد فرض العقوبات الاميركية، تمثل أزمة اليمن والفصائل المقاتلة في سوريا التي تتخذ من العراق مقر إنطلاق لها، حجر الزاوية […]

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