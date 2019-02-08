2019/02/08 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ضبط ٨ سيارات دون الموديل في ام قصر الشمالي

08/02/2019 16:10:00 PM |

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واع بغداد

افادت السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي غرب البصرة، اليوم الجمعة، بانها تمكنت من ضبط حاويتين حجم (٤٠) قدم تحتوي على 8 سيارات دون الموديل غير المسموح بدخولها إلى العراق.

وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)ان عملية ضبط الحاويتين تم بالتعاون مع شعبة استخبارات الميناء، واتخذت الاجراءات القانونية بحقها واحالتها للقضاء".

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