الاستخبارات العسكرية تقبض على ارهابي وتضبط عدد من الاسلحة في الموصل

2019/02/08 | 16:17

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، الجمعة، 08 شباط، 2019، القاء القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب شمالي بابل.

وقال المتحدث باسم القيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على ضوء معلومات إستخبارية دقيقة

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، 08 شباط، 2019، بأن مسلحين مجهولين هاجموا مدنياً بأسلحة كاتمة للصوت شمال شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين، فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني، في منطقة بوب الشام (شما

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الجمعة (8 شباط 2019)، عن تفكيك خلية ارهابية وصفتها بـ "الخطيرة"، بعملية نوعية للاستخبارات شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاست

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