إنقلاب 8 شباط الأسود.. مقدمة لتصفيات دموية ومجاز بشعة أرتكبها البعثيون قادت البلد إلى الحروب والويلات (فيديو)

2019/02/08 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستذكر أبناء الشعب العراقي في الثامن من شباط من كل عام ذكرى

الإنقلاب الأسود الذي قامت به زمرة البعث المجرمة ضد الزعيم عبد

الكريم قاسم ، ليعد هذا اليوم مقدمة لتصفيات دموية ومجاز بشعة ارتكبها

البعثيون ضد الشعب العراقي وقادت البلاد الى الحروب والويلات .

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