مكتب آفاق في القاهرة يتابع ميدانياً علاج العراقيين المصابين في مستشفيات شرم الشيخ

2019/02/08 | 16:21

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تتابع قناة أفاق في القاهرة ميدانيا ما حدث للعراقيين في مدينة

شرم الشيخ من تصادم عبر طريق السفر لشرم الشيخ في ظل متابعة من

الحكومة المصرية لعلاج العراقيين المصابين اثر حادث تصادم حافلتين

بطريق شرم الشيخ، والذي أسفر عن وفاة عراقيين اثنين وإصابة 9 آخرين،

وعلى إثر الحادث تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات شرم الشيخ

القريبة، وقامت السفارة العراقية بمصر عبر قنصليتها بإجراءات نقل

الجثامين ومتابعة حالات المصابين خصوصا الحرجة منها، وكان موقف الحادث

وفقا للاتي:المصابون في مستشفى الطور هم : ١.سجى علوان عبد٢.رزان سيف حازم٣.فضيله جواد كرمش٤.وهاب محمد احمد٥.رنا ماجد راشدالوفيات في مستشفى الطور ١.



وثاب وهاب احمد / طفلالمصابون غي مستشفى شرم الشيخ١.زهراء على فيصل السهيل٢.علي فيصل دحام السهيل٣.شمس فيصل دحام السهيل٤.احمد فيصل دحام السهيلالوفيات في مستشفى شرم الشيخ١.شيماء عبد ساير

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