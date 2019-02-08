ملاكات دائرة بلدية الشعلة تباشر بتطوير شارع الحرية الثالثة

2019/02/08 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن المباشرة بتطوير شارع الحرية الثالثة بهدف تأمين انسيابية حركة المركبات في هذه المنطقة التجارية المكتظة بالسكان والمتبضعين. وذكرت الامانة في

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