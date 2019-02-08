2019/02/08 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في اسطنبول إلى 11 قتيلا.وأكد صويلو في تصريح أدلى به في مكان قريب من

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