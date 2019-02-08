2019/02/08 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية استنكرت اليوم قبيلة خفاجة في بغداد، ، عملية إلقاء القبض على أمين عام “لواء أبو الفضل العباس”، أوس الخفاجي، الذي تم اعتقاله بدون اسباب يوم أمس في مدينة بغداد من قبل قوات الحشد الشعبي.حيث طالب شيخ قبيلة خفاجة ألبو عبدالله ، الشيخ طه الخفاجي في تدوينة له على حسابه في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام بالتفاصيل قبيلة خفاجة تتدخل في مسألة إعتقال أوس الخفاجي صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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