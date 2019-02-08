ليس ميسي فقط - في برشلونة الكل يعرف طريق شباك الخصوم

2019/02/08 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر يتفوق نادي برشلونة الإسباني تهديفيًا بصورة واضحة خلال الموسم الجاري وذلك بتسجيله 92 هدفًا في جميع البطولات كان لأكثر من لاعب دور فيها.برشلونة سجل 92 هدفًا خلال الموسم الجاري ليصبح ثالث أفضل فريق في أوروبا عقب مانشستر سيتي (114) وباريس سان جيرمان (100) كما أنّه الأفضل بمسافة كبيرة في الليجا.

ويأتي ريال مدريد وإشبيلية في المركز الثاني بالدوري الإسباني بتسجيله 79 هدفًا في جميع البطولات.

ويعد ميسي هو الأكثر إحرازًا لبرشلونة في جميع البطولات، كما أنّه ساهم بثلثي أهداف الفريق سواء بالتسجيل أو الصناعة.



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ميسي..



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وسجل 16 لاعبًا من برشلونة أهدافًا خلال الموسم الجاري، أولهم ميسي بواقع 29 هدفًا في 28 مباراة أي بنسبة 103%.

سواريز يمتلك 16 هدفًا في 30 لقاء بنسبة 53% يليه عثمان ديمبلي الذي أحرز 13 هدفًا في 27 لقاء بنسبة 49%.

وحتى المدافعين سجلوا في الموسم الجاري، سواء جيرارد بيكيه صاحب الـ 5 أهداف أو جوردي ألبا بهدفين أو نيلسون سيميدو وسيرجي روبيرتو وكذلك كليمنت لينجليت بهدف لكل منهم.

ولم يحرز توماس فيرمالين أو صامويل أومتيتي وأرتور وسيرجيو بوسكيتس أهدافًا بجانب الوافدين الجدد جيسون موريلو وكيفين برنس بواتينج.





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