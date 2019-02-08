2019/02/08 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية تكشف اليوم آخر توقعات حالة الطقس ، إلى احتمالية هطول أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على مناطق واسعة من العراق، ابتداء من الليلة، نتيجة تاثر البلاد بمنخفض جوي.جاء ذلك في منشور لصادق عطيه على حسابه في فيسبوك تابعته اليوم الثامن وكشف أن “منخفضا جويا مندمجا مع منخفض السودان يستمر بالتأثير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امطار غزيرة في هذه المناطق ابتداء من هذه الايام شاهد صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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