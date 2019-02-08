2019/02/08 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع سهم "تاتا موتورز" الهندية بنحو 30% خلال تعاملات اليوم الجمعة، مسجلاً أكبر وتيرة هبوط في نحو 26 عاماً قبل أن يقلص خسائره قليلاً بنهاية الجلسة.





ويأتي الهبوط في سهم صانعة السيارات الهندية بعد أن أعلنت "تاتا موتورز" شطب قيمة استثماراتها في "جاكور لاند روفر" بنحو 3.1 مليار جنيه إسترليني.





ويمثل قسم "جاكور لاند روفر" حتى الآن حوالي 80% من الأرباح التشغيلية لشركة تاتا موتورز.





يذكر أن تاتا موتورز كانت قد دفعت 2.3 مليار دولار من أجل الاستحواذ على "جاكور لاند روفر" في عام 2008 من شركة "فورد".





وكانت إيرادات تاتا موتورز بلغت 2.3 مليار دولار بالربع الأخير من العام الماضي بزيادة 1.5% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، بحسب نتائج الأعمال.





وبالنسبة لإجمالي مبيعات صانعة السيارات الهندية داخل البلاد، فبلغت 174.071 ألف مركبة خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي بزيادة 1.3% على أساس سنوي.





لكن في الوقت نفسه، فإن البنود غير المتكررة ساهمت في تسجيل شركة تاتا موتورز خسائر قياسية بالأرباح بعد الضرائب قدرها 3.79 مليار دولار للربع المنتهي في ديسمبر.





وتراجع سهم "تاتا موتورز" بنسبة 17.3% بنهاية جلسة اليوم في بورصة بومباي ليغلق عند مستوى 151.30 روبية هندية.





ويأتي ذلك بعد أن تهاوى السهم إلى 141.3 روبية وسط التداولات بانخفاض 30% في أكبر وتيرة هبوط خلال الجلسة منذ فبراير 1993.





وكان سهم الشركة الهندية أغلق جلسة أمس في بورصة نيويورك على تراجع بأكثر من 9.4% لينهي التعاملات عند 11.40 دولار، كما تشير العقود المستقبلية إلى أنه سوف يستهل تداولات اليوم على انخفاض بأكثر من 6.6%.





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