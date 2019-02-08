القروض الحكومية لدول التعاون الاقتصادي ستبلغ 11 تريليون دولار بـ2019

2019/02/08 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن اقتراض الحكومات في الدول الأعضاء يتجه نحو مستوى قياسي مرتفع في العام الجاري، بفعل زيادة ملحوظة في الاقتراض الأمريكي.





وأضافت المنظمة التي تتخذ من باربس مقراً لها في تقرير صادر اليوم الجمعة أن إجمالي الاقتراض بين الدول الأعضاء في أسواق الدين قد يسجل 11 تريليون دولار في العام الجاري وهو أعلى مستوى على الإطلاق.





ويتجاوز ذلك الرقم أعلى مستوى على الإطلاق والمسجل قبل ذلك عند 10.9 تريليون دولار وذلك في عام 2010.





وشدد البيان على أن بالرغم من أن تمويل احتياجات الدول في أعقاب الأزمة المالية العالمية تزايد بالنسبة لمعظم الدول الأعضاء، إلا أن الزيادات الأخير تقتصر على عدد قليل من الدول وبشكل خاص في الولايات المتحدة.





وتابع البيان أن في الفترة بين 2007 وحتى 2018 فإن ديون الحكومات المركزية غير المسددة بالنسبة لدول المنظمة تضاعف كما أن معدل الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي زاد من مستوى 49.5% إلى 72.7%.





وتتوقع المنظمة أن معدل الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي في دول المنظمة سيبقى عند نفس النسبة المئوية (72.7%) في 2019، وذلك "كنتيجة للنمو الاقتصادي المستمر في منطقة دول منظمة التعاون الاقتصادي".





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