2019/02/08 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهروز: نجم محمد لا يملك قوة بالعراق وعمل على تهديم اسمي و لكني الان انا أقوى من قبل ولا يستطيع إيذائي لكنه يقوم بإيذاء اللاعبين العراقيين

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