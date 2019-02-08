2019/02/08 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير نسبت لرجال الإطفاء تشير إلى أن شخصا من بين الجرحى في حالة خطرة فيما لم يتم التعرف على هوية القتلى حتى الآن.يشار إلى أن الجزء الغربي من ريو دي جانيرو حيث يقع النادي يعد من أكثر المناطق تأثرا بعاصفة ضربت المنطقة في الآونة الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 10 أشخاص إثر حريق نشب في المركز التدريبي لنادي "فلامينغو") نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 10 أشخاص إثر حريق نشب في المركز التدريبي لنادي "فلامينغو") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).