2019/02/08 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ايد امام وخطيب جمعة مسجد الكوفة هادي الدنيناوي الحكومة العراقية والمرجعية الدينية العليا للشيعة المتمثلة بآية الله علي السيستاني برفضها ان يكون العراق منطلقا لضرب او مراقبة اي دولة من دول الجوار .

وقال الدنيناوي في خطبة صلاة الجمعة ظهر اليوم في الكوفة بمدينة النجف، "نشد على يد الحكومة العراقي برفضنا ان يكون العراق منطلقا لضرب او مراقبة اي دولة من دول الجوار".

وطالب الخطيب "الحكومة العراقية بالاستعجال لحسم ملف التواجد الامريكي في العراق قائلاً "نطالب حكومتنا باستعجالها لإنهاء التواجد الامريكي البغيض".

وكان السيستاني قد قال خلال لقائه (جينين هينيس بلاسخارت) الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة يوم الاربعاء ان العراق "رفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدريون يوافقون السيستاني بقضية رفض أن يكون العراق محطة لإستهداف بلد آخر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدريون يوافقون السيستاني بقضية رفض أن يكون العراق محطة لإستهداف بلد آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).