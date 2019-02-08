اعتقال 3 مطلوبين بعملية امنية استباقية جنوبي الرمادي       

2019/02/08 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 3 مطلوبين بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق جنوبي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخبارية افادت بوجود عدد من المطلوبين للقوات الامنية في […]

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