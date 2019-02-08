2019/02/08 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 3 مطلوبين بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق جنوبي مدينة الرمادي .
وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخبارية افادت بوجود عدد من المطلوبين للقوات الامنية في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 مطلوبين بعملية امنية استباقية جنوبي الرمادي ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 3 مطلوبين بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق جنوبي مدينة الرمادي .
وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخبارية افادت بوجود عدد من المطلوبين للقوات الامنية في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 مطلوبين بعملية امنية استباقية جنوبي الرمادي ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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