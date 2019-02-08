ضبط ( ٨ ) سيارات دون الموديل في ام ميناء قصر الشمالي

2019/02/08 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت السلطة الجمركية في ام قصر الشمالي ،اليوم الجمعة ، ثمان سيارات دون الموديل وغير مسموح بدخولها إلى العراق.

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