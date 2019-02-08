هيئة استثمار بغداد: البدء بأنشاء مدينة سكنية في قلب بغداد

2019/02/08 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، إن "مشروع المدينة السكنية في معسكر الرشيد سيتم البدء به هذا العام بعد أن توصلت الهيئة الوطنية للاستثمار الى اتفاق مع شركة استثمارية إماراتية لتنفيذه".وقال الزاملي في تصريح صحفي، أن "المعسكر يتميز بمساحته الكبيرة وموقعه المميز في قلب بغداد وهو ما سيحقق فرصة سكنية كبيرة لأهالي العاصمة".

وأضاف، إنه "سيتم إنشاء مدينة سكنية كبيرة ومتكاملة ذات فعاليات خدمية وترفيهية عديدة والتي كان من المفترض إقامتها منذ أعوام لكن الظروف التي واجهت المشروع بسبب الأوضاع الأمنية والأزمات التي مر بها البلد أدت الى تلكؤ تنفيذه".

وأوضح، انه "تم استكمال متطلبات المشروع كافة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار وإن هنالك دراسة مستفيضة عنه باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة في العراق عموماً والعاصمة خصوصاً إذ أن الشركة المنفذة له تتميز برصانتها وخبرتها في مجال الإعمار والاستثمار وتالع

وتابع، ان "المشروع سيوفر وحدات سكنية متكاملة الخدمات بعد إزالة التجاوزات من على أرض المشروع وإيجاد حل جذري لمشكلتهم بوضع خطة لإسكان المحتاجين منهم وتوفير السكن الملائم لهم وهي خطة مدروسة من قبل الحكومة وتحت إشراف وزارتي البلديات والإسكان وبمتابعة الحكومة بشكل جدي ومباشر لها".

وأشار الى، أن "المدينة ستوفر فرص عمل كبيرة وتحل جزءً كبيراً من أزمة السكن كما وأنها ستكون ساندة للمشاريع الاستثمارية المنفذة في العاصمة حالياً حيث أنها ستكون مشابهة بدرجة كبيرة لمشروع بسماية الاستراتيجي والملائم لشريحة كبيرة من المواطنين".



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