فيديو: باحثة إيرلندية تتجول في أهوار العراق وتستمتع بشغف لغناء رجل الأهوار الكهل

2019/02/08 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، تجوال باحثة أيرلندية في أهوار العراق.وجاء في مقطع الفيديو الذي تابعه “ناس” اليوم (8 شباط 2019)، أنّ الباحثة تركب الشختورة مع أحد السكان المحللين، وهي تُصغي إلى المواويل التي يغنيها رجل الأهوار الكهل، وتتضمن قصصا وتباريح عن الحب، والحزن، والتمني.وكمشاركة من […]

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