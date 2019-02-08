شيوخ عشائر ونشطاء من قضاء الحمدانية يجتمعون لنبذ خطابات الكراهية ونشر ثقافة التسامح بين المكونات

2019/02/08 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى أقام مركز شباب الحمدانية لمنع النزاع جلسة حوارية مع شيوخ عشائر ونشطاء المجتمع المدني في مدينة بغديدا.بدأت الجلسة بالتعريف حول أهمية التواصل المجتمعي ومدّ جسور المحبة والسلام بين المكونات الموجودة في قضاء الحمدانية والتركيز على العوامل المشتركة بينهم وكيفية إيقاف خطابات الكراهية […]

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