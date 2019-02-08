مخاوف التباطؤ ترفع الذهب

2019/02/08 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استقر الذهب في تعاملات الجمعة، بفعل مخاوف من أن حربا تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين قد تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن ارتفاع الدولار وضع المعدن الأصفر على مسار أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.وبحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش، كان الذهب مستقرا عند 1309.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ […]

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