السفارة العراقية لدى مصر تتابع ميدانيا حالة المصابين في مستشفيات شرم الشيخ

2019/02/08 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة العراقية في القاهرة اليوم الجمعة، انها تتابع ميدانيا علاج العراقيين المصابين في مستشفيات شرم الشيخ بمصر.وقالت السفارة في بيان تلقت "العهد نيوز"

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