ضربة موجعة لبرشلونة - إصابة آرتور وغيابه شهرًا

2019/02/08 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر أعلن نادي برشلونة إصابة آرتور ميلو عقب مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.آرتور لعب الكلاسيكو كاملًا وتعرض لأكثر من تدخل من جانب لوكا مودريتش.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي: "آرتور يعاني من إصابة عضلية في القدم اليسرى ومن المتوقع غيابه فترة تتراوح بين 3 أسابيع إلى 4".

[ÚLTIMA HORA❗] Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Arthur Melo tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.



El tiempo aproximado de baja es de entre 3 y 4 semanas pic.twitter.com/vsBf2JRpX5— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 8, 2019ولن يتواجد متوسط ميدان برشلونة أمام أتلتيك بلباو وبلد الوليد وإشبيلية في الدوري الإسباني بجانب مواجهة ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ولقاء ريال مدريد في الكأس.



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وقد يعود اللاعب في الكلاسيكو بالدوري الإسباني يوم 2 مارس أو تتأجل مشاركته للقاء ريو فاييكانو.

جدير بالذكر أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة، لم يتدرب صباح اليوم، الجمعة، وشكوك تزداد حول مشاركته أمام بلباو.





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