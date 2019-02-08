المستثمرون يضخون أموالاً بوتيرة قياسية في أصول الأسواق الناشئة

2019/02/08 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشف "بنك أوف أمريكا" أن المستثمرين ضخوا سيولة نقدية قياسية في أسواق الأسهم والسندات الناشئة في الأسبوع الماضي، بسبب توقعات أن تؤدي السياسة النقدية الأمريكية إلى ضعف العملة الأمريكية.





ووفقاً لتقرير البنك والصادر اليوم الجمعة والذي يستند إلى بيانات صندوق أبحاث المحفظة الناشئة والتي تتبع التدفقات النقدية أسبوعياً حتى يوم الأربعاء الماضي، فإن التدفقات إلى أسواق السندات الناشئة وصلت إلى مستوى 11.1 مليار دولار وهو أكبر مستوى منذ مايو في العام الماضي.





أما على صعيد أسواق الأسهم فشهدت تدفقات نقدية داخلة قيمتها 4.3 مليار دولار، أما أسواق المعادن النفسية فشهدت تخارج للأموال بقيمة 400 مليون دولار وهي التدفقات الخارجة الأولى في 9 أسابيع.





وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أشار إلى وقف تشديد السياسة النقدية لحين اتضاح الرؤية بشأن مدى قوة البيانات الاقتصادية وتطورات التضخم.





وأوضحت البيانات أن الأسبوع المنتهي في 6 فبراير شهد أكبر تدفقات في ثلاث سنوات إلى سوق السندات مرتفعة العوائد وذلك عند 4.8 مليار دولار، أما في سوق الديون الناشئة فشهد تدفقات قيمتها 4.4 مليار دولار.





ومنذ بداية العام الجاري فإن المستثمرون اشتروا سندات بقيمة 36 مليار دولار، وباعوا أسهما قيمتها 10 مليار دولار.





ومن ضمن فئات الأصول الخطرة فأنه تم تنفيذ مشتريات بقيمة 16 مليار دولار في أسواق الأسهم الناشئة، ومبيعات بقيمة 26 و7 مليارات دولار في الأسواق الأمريكية والأوروبية على الترتيب.





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