2019/02/08 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تقدمت حكومة دول النرويج بمقترح تشريع جديد يهدف لتأمين حقوق مواطنيها الذين يعيشون في المملكة المتحدة وذلك حال تنفيذ البريكست دون اتفاق.





وقالت وزارة العدل في الدولة الأوروبية اليوم الجمعة إنه في حين أن المملكة المتحدة ودولة النرويج الواقعة خارج الاتحاد وافقا في العام الماضي على تطبيق مبادئ اتفاق البريكست في علاقتهم الثنائية، فإن التشريع الجديد سيغطي أيضاً جوانب إتمام البريكست دون اتفاق، نقلاً عن وكالة "رويترز".





ومن جانبه، ذكر ميكيل وارا" وزير العدل النرويجي إنهم يأملون أن تتمكن المملكة المتحدة من الحصول على خروج منظم من الاتحاد الأوروبي، "ومع ذلك يجب أن نكون مستعدون لاختيار بريطانيا للخروج من الاتحاد دون اتفاق".





وتابع البيان أنه في حالة أن تمت الموافقة على المقترح فإن ذلك سيفوض السلطة من برلمان الدولة بتسريع ترتيبات التفاوض التي بموجبها سيتم حماية حقوق المواطنين.





ومن المقرر أن تتم المملكة المتحدة خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس المقبل، وحتى الآن هناك جدل كبير حول الاتفاق النهائي بشأن صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعدما رفض برلمان المملكة المتحدة الاتفاق الأول.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النرويج تقترح تشريعاً يحمي مواطنيها حال تنفيذ البريكست دون اتفاق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النرويج تقترح تشريعاً يحمي مواطنيها حال تنفيذ البريكست دون اتفاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).