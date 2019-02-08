لاعب اربيل يكشف سبب خروجه من “القلعة الصفراء”

2019/02/08 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف لاعب نادي اربيل ، اركان عمار، سبب خروجه من صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.وقال عمار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إنه “من الصعب الاستمرار مع اربيل خلال افترة المقبلة من الدوري العراقي الممتاز”، مبيناَ أن “ظروف عائلية وراء خروجي من الفريق”.واوضح بالقول: “طلبت من ادارة النادي انهاء تعاقدي بالتراضي وبشكل رسمي واشكر […]

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