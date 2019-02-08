السفارة المصرية تصدر تأشيرات مستعجلة لذوي حادث التصادم العراقيين في شرم الشيخ

2019/02/08 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر مسؤول في السفارة المصرية بأنها اصدرت تأشيرات دخول مستعجلة لذوي المصابين العراقيين اثر حادث سير في شرم الشيخ واضاف المصدر انه تم ليلة امس الخميس في ساعة متأخرة إصدار التأشيرات لذويهم واستلموها في الحال من السفارة المصرية في بغداد..كما وتم أخطار مكتب الخارجية في مطار القاهرة لاستقبالهم وتسهيل الدخول صباح اليوم الجمعة للوقوف على حالة المصابين .

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