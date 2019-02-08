انفجار يستهدف دورية للحشد الشعبي شمال صلاح الدين

2019/02/08 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصيب منتسب في الحشد الشعبي، الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة اسهدفت دورية في منطقة الفتحة شمال محافظة صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، مستهدفة دورية تابعة للواء 88 في الحشد الشعبي في منطقة الفتحة شمال محافظة صلاح الدين.

وأضاف، أن الانفجار ادى إلى اصابة افراد الدورية بجروح.

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