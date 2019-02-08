العراق يبدأ بتسديد ديون استيراد الكهرباء من إيران

2019/02/08 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، اليوم الجمعة، أن العراق بدأ يسدد الديون المستحقة عليه جراء استيراد الكهرباء من طهران.وقال أردكانيان في تصريحات أوردتها وكالة أنباء طهران "إرنا" الرسمية: "بدأت عملية تسديد الديون المترتبة على العراق لإيران في مجال الكهرباء"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وتبلغ الديون المستحقة على العراق لصالح إيران ملياري دولار، مقابل واردات كهرباء وغاز وبعض السلع خلال السنوات الماضية، وفقاً لتصريحات رسمية.ويستورد العراق 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من إيران، للحد من نقص الطاقة في البلاد منذ سنوات طويلة.وكشف أردكانيان عن توقيع اتفاقية تعاون مع العراق في مجال صناعة الكهرباء تمتد لثلاثة أعوام، بهدف إعادة تأهيل صناعة الكهرباء وتدريب الكوادر البشرية وخفض الإهدار في شبكة الطاقة العراقية.واعتبر أن "تطوير العلاقات مع دول المنطقة لا يرتبط بالحظر الأمريكي أحادي الجانب"، مضيفاً: "نسعي للتعاون مع دول المنطقة عبر العراق وحل وتسوية جميع القضايا في ظل أجواء التعامل".وبدأت الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، بعد حزمة أولى في أغسطس/ آب الفائت.وقالت "إرنا" إن "إيران مددت اتفاقية تصدير الكهرباء للعراق، بحضور وزير الطاقة رضا أردكانيان ونظيره العراقي لؤي الخطيب".وتسود علاقات وثيقة بين العراق وإيران، منذ إسقاط نظام صدام حسين في 2003، على يد قوات دولية بقيادة واشنطن.واستثنت واشنطن، بغداد، من العقوبات على إيران وسمحت لها باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية.

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