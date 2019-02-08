عمليات بغداد تطلق حملة لإيصال مياه الشرب للمدائن

2019/02/08 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الجمعة، حملة لإيصال الماء الصالح للشرب لقضاء المدائن بهدف اعانة الاهالي وتجاوز ازمة المياه في القضاء.

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