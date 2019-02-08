2019/02/08 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة امنية ،اليوم الجمعة ، القبض على ارهابي ،كما ضبطت عدد من الاسلحة في الموصل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي وضبط عدد من الاسلحة في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي وضبط عدد من الاسلحة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).