ليبيا تعتقل شخصا يشتبه بكونه قياديا في القاعدة

2019/02/08 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصدر في مكتب المدعي العام الليبي، الجمعة، إن السلطات اعتقلت شخصا يشتبه بكونه قياديا في تنظيم القاعدة كان قد فر من مدينة درنة بشرق البلاد التي كانت معقلا للإرهابيين.

وذكر المصدر، أن عبد القادر عزوز اعتقل في مدينة مصراتة بغرب البلاد ثم نقل إلى العاصمة طرابلس.



ولم تتوفر بعد أي تفاصيل أخرى.

وسيطرت قوات شرق ليبيا المتحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر على كثير من أنحاء درنة في حملة عسكرية مستمرة يقول مسؤولون إنها أوشكت على الانتهاء.

ولم يتضح ما إذا كانت السلطات الليبية تلقت مساعدة من الولايات المتحدة التي اعتقلت عدة مرات إرهابيين من ليبيا أو قدمت المساعدة للسلطات المحلية.

وجاء اعتقال عزوز بعد زيارة القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا بيتر بودي، ومقره تونس، لمصراتة الأسبوع الماضي.

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